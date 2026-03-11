Закон вступил в силу с 1 марта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиянам грозят штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачном участке. Закон вступил в силу с 1 марта. Теперь штрафовать будут не только владельцев сельхозземель, но и любых земельных участков, в том числе дачных и садовых.

Для физлиц сумма наказания составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для юрлиц — от 400 до 700 тысяч, рассказала директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь. Ее слова приводит РИА Новости Недвижимость.

Реальная угроза штрафов начнется с мая-июня, когда начинается вегетационный сезон. В это время начнут рейды инспекторы и сотрудники Россельхознадзора, отмечает управляющий партнер юридического бюро Zharov Group Евгений Жаров. Поводом для проверки послужат жалобы соседей, плановый рейд или мониторинг территории с фотофиксацией.

По данным Россельхознадзора, в России каждый год выявляется примерно по 20 тысяч гектаров пораженных борщевиком земель. Больше всего сорняка нашли в Кировской (8,4 тысячи гектаров), Псковской (6,6 тысячи гектаров), Калужской областях (2,6 тысячи гектаров) и Пермском крае (1,6 тысячи гектаров).

Ранее сообщалось, что власти Татарстана увеличили финансирование борьбы с борщевиком до 50 миллионов рублей. Субсидии из бюджета республики направят районам и городам.

