В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
Ночью 11 марта на улице Родины в Казани вспыхнул сильный пожар. Загорелся склад, где производят косметику и парфюмерию. Огонь быстро распространился — площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров.
До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что небо над местом происшествия затянуло густым черным дымом. На тушении работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, к ликвидации привлечены 84 сотрудника Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц техники.
Ранее мы писали, что на парковке в Казани загорелся Changan, огонь перекинулся на две машины. Предварительная причина возгорания — неисправность авто.
Также в МЧС предупредили татарстанцев о предстоящих учениях. Жителей призвали сохранять спокойствие при виде большого количества спасателей и техники.
