Крупный пожар на косметическом складе в Казани удалось ликвидировать
Огнеборцы задействовали 7 стволов и гидрант.
ГУ МЧС России по Татарстану сообщило о ликвидации открытого горения на складе косметики на улице Родины в Казани. Пожар, охвативший 3 тысячи «квадратов», тушили с помощью 7 стволов РСК-50. На месте работали 7 звеньев газодымозащитников, воду подавали от гидранта, расположенного в 140 метрах от очага.
До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обстоятельства и причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.
Ранее мы писали, что на парковке в Казани загорелся Changan, огонь перекинулся на две машины. Предварительная причина возгорания — неисправность авто.
Также в МЧС предупредили татарстанцев о предстоящих учениях. Жителей призвали сохранять спокойствие при виде большого количества спасателей и техники.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.