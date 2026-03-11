Происшествия
11 марта 08:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Крупный пожар на косметическом складе в Казани удалось ликвидировать

Огнеборцы задействовали 7 стволов и гидрант.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

ГУ МЧС России по Татарстану сообщило о ликвидации открытого горения на складе косметики на улице Родины в Казани. Пожар, охвативший 3 тысячи «квадратов», тушили с помощью 7 стволов РСК-50. На месте работали 7 звеньев газодымозащитников, воду подавали от гидранта, расположенного в 140 метрах от очага.

До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства и причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

Ранее мы писали, что на парковке в Казани загорелся Changan, огонь перекинулся на две машины. Предварительная причина возгорания — неисправность авто.

Также в МЧС предупредили татарстанцев о предстоящих учениях. Жителей призвали сохранять спокойствие при виде большого количества спасателей и техники.

