Общество
20 мая 11:00
Автор материала:
Не указано
Наиль Вильданов

Журналист

В Нацбанке описали портрет татарстанца, ставшего жертвой мошенников

Чаще всего пострадавшими оказывались женщины.

В Нацбанке описали портрет татарстанца, ставшего жертвой мошенников

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Стало известно, как выглядит типичная жертва мошенников в Татарстане - этот портрет в общих чертах совпадает с пострадавшими по стране. Об этом рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России — Нацбанка по РТ Елена Кирсанова.

В 2025 году жертвами мошенников в республике чаще всего становились проживающие в городах работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. При этом сами кибермошенники обычно стараются искать для обмана экономически активных людей в возрасте 25 до 64 лет, которые пользуются банковскими услугами.

По данным опросов, с мошенниками сталкивались 29 процентов респондентов, а 9 процентов лишились денег после общения с ними. Чаще всего аферисты для обмана используют телефон (более половины опрошенных), помимо этого популярностью пользуются мессенджеры, почта и другие сервисы.

К примеру, женщины страдают чаще всего от звонков и сообщений мошенников, а мужчин обманывают через мессенджеры, поддельные сайты и приложения.

Самая популярная ошибка жертв, по словам Кирсановой, это передача полученного по СМС кода. Также пострадавшие могут переходить по фишинговым ссылкам. Что касается сумм, то чаще всего жертвы передают мошенникам до 20 тысяч рублей.

Ранее мы также писали, что за 4 месяца этого года в Татарстане было совершено 4539 IT-мошенничеств, ущерб составил 1,5 миллиарда рублей. Татарстанцев чаще всего обманывают под предлогом того, что те якобы переводили деньги в недружественные страны, сами мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Также жертв могли убеждать, что у них якобы есть неучтенный трудовой стаж для пересчета пенсии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Павел Бедняков / РИА Новости
К 2030 году в Татарстане вырастет уровень бедности

Такая же история ожидается по всей стране.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.