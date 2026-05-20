Чаще всего пострадавшими оказывались женщины.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Стало известно, как выглядит типичная жертва мошенников в Татарстане - этот портрет в общих чертах совпадает с пострадавшими по стране. Об этом рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России — Нацбанка по РТ Елена Кирсанова.

В 2025 году жертвами мошенников в республике чаще всего становились проживающие в городах работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. При этом сами кибермошенники обычно стараются искать для обмана экономически активных людей в возрасте 25 до 64 лет, которые пользуются банковскими услугами.

По данным опросов, с мошенниками сталкивались 29 процентов респондентов, а 9 процентов лишились денег после общения с ними. Чаще всего аферисты для обмана используют телефон (более половины опрошенных), помимо этого популярностью пользуются мессенджеры, почта и другие сервисы.

К примеру, женщины страдают чаще всего от звонков и сообщений мошенников, а мужчин обманывают через мессенджеры, поддельные сайты и приложения.

Самая популярная ошибка жертв, по словам Кирсановой, это передача полученного по СМС кода. Также пострадавшие могут переходить по фишинговым ссылкам. Что касается сумм, то чаще всего жертвы передают мошенникам до 20 тысяч рублей.

Ранее мы также писали, что за 4 месяца этого года в Татарстане было совершено 4539 IT-мошенничеств, ущерб составил 1,5 миллиарда рублей. Татарстанцев чаще всего обманывают под предлогом того, что те якобы переводили деньги в недружественные страны, сами мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Также жертв могли убеждать, что у них якобы есть неучтенный трудовой стаж для пересчета пенсии.

