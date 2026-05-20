Наибольшей популярностью пользуется метод оформления через Госуслуги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане самозапрет на оформление кредитов уже оформили свыше 770 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы Минцифры Альберт Яковлев.

Чаще всего татарстанцы оформляют самозапрет через Госуслуги (710 тысяч человек), также 63 тысячи человек оформили его лично через МФЦ.

Напомним, самозапрет является простой мерой защита от кибермошенников. Если человек оформил запрет, то даже под влиянием злоумышленников он не сможет взять займ, так как банки просто не одобрят кредит.

Замминистра также рассказал, что через Госуслуги можно проверить, сколько на человека оформлено сим-карт. При необходимости также можно оформить самозапрет.

Ранее Нацбанк по РТ описал, как выглядит типичная жертва мошенников в Татарстане - этот портрет в общих чертах совпадает с пострадавшими по стране. В прошлом году жертвами мошенников чаще всего становились проживающие в городах работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. При этом сами кибермошенники обычно стараются искать для обмана экономически активных людей в возрасте 25 до 64 лет, которые пользуются банковскими услугами.

