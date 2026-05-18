В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани стартует подготовка к саммиту Россия – АСЕАН. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин. Пятый саммит пройдёт в столице республики с 17 по 19 июня. Мероприятие призвано укрепить сотрудничество между Россией и странами Ассоциации государств Юго‑Восточной Азии (АСЕАН). В город приедут лидеры Азиатско‑Тихоокеанского региона и президент России Владимир Путин.

- Без пауз начинаем подготовку к саммиту Россия — АСЕАН, в котором примут участие представители 11 стран — главы государств и правительств, – отметил спикер.

По словам Метшина, властям необходимо обеспечить безопасность участников, а также сделать всё возможное для того, чтобы гости уехали с хорошим впечатлением от Казани.

Мэр также подчеркнул, что город намерен использовать накопленный опыт проведения масштабных международных мероприятий, и напомнил, что Казань уже успешно принимала Универсиаду, Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу и саммит БРИКС.

Ранее Метшин также заявил, что в Казани в этом году в 30 посёлках отремонтируют дороги. По его словам, это была давняя мечта мэрии. Вполне возможно, что такими темпами в ближайшие годы все поселковые дороги будут приведены в порядок.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.