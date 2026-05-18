Мэр Казани надеется, что такими темпами городу удастся привести в порядок все поселковые дороги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани в этом году в 30 посёлках отремонтируют дороги. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, это была давняя мечта мэрии. Вполне возможно, что такими темпами в ближайшие годы все поселковые дороги будут приведены в порядок, добавил спикер.

Всего обновят 85 дорог общей протяжённостью около 40 километров. Кроме того, предусмотрен ремонт подъездных путей к садовым товариществам.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев также напомнил, что на развитие инфраструктуры выделено свыше 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на ремонт дорог, освещение, ливневую канализацию и комплексное обновление дворов.

Ранее мы писали о согласовании постановления исполкома Казани, согласно которому предполагается изъять земельный участок в районе 2-й Старо-Аракчинской улицы, попадающий под строительство новой автомобильной дороги, соединяющей дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской в Кировском районе города.

