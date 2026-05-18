Городская среда
18 мая 11:01
Автор материала:
Не указано
Алина Камалютдинова

Журналист

Метшин: «30 посёлков получат дорогу – это была наша мечта»

Мэр Казани надеется, что такими темпами городу удастся привести в порядок все поселковые дороги.

Метшин: «30 посёлков получат дорогу – это была наша мечта»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани в этом году в 30 посёлках отремонтируют дороги. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, это была давняя мечта мэрии. Вполне возможно, что такими темпами в ближайшие годы все поселковые дороги будут приведены в порядок, добавил спикер.

Всего обновят 85 дорог общей протяжённостью около 40 километров. Кроме того, предусмотрен ремонт подъездных путей к садовым товариществам.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев также напомнил, что на развитие инфраструктуры выделено свыше 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на ремонт дорог, освещение, ливневую канализацию и комплексное обновление дворов.

Ранее мы писали о согласовании постановления исполкома Казани, согласно которому предполагается изъять земельный участок в районе 2-й Старо-Аракчинской улицы, попадающий под строительство новой автомобильной дороги, соединяющей дублер Горьковского шоссе с улицей Приволжской в Кировском районе города. 

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.