Городская среда
18 мая 11:33
Алина Камалютдинова

Журналист

В Казани построят дорогу от дублёра Горьковского шоссе

В этом году стартует строительство дороги через железнодорожные пути от дублера до улицы Приволжская.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице продолжением дублёра Горьковского шоссе станет дорога через ЖД пути до улицы Приволжская. О начале строительства сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Протяженность дороги составит 1,5 километра.

Помимо этого, в рамках программы по развитию дорожной инфраструктуры отремонтируют 26 участков объектов УДС общей протяжённостью 21 километр. Более пяти миллиардов рублей направят на ремонт изношенных слоёв дорожного покрытия. Всего на ремонт улично-дорожной сети выделят 20 миллиардов рублей.

На ремонт системы ливневой канализации, которую часто критикуют жители города, потратят 890 миллионов рублей. Будет отремонтирован ливневый коллектор на улице Петра Витера в Авиастроительном районе, и сеть канализации на улице Галеева в Советском районе.

Также в городе установят 430 новых дорожных знаков на аварийных участках города. По итогам прошлого года в Казани выявили 66 особо опасных участков, в числе которых перекрестки Островского-Пушкина, Танковое кольцо, Маршала Чуйкова-Бондаренко, Габишева-Кул Гали.

Ранее мы писали материал о том, что дублер Оренбургского тракта окупится для Казани спустя десятилетия. Продолжаются споры вокруг дублера Оренбургского тракта. Ответственные ведомства до сих пор не могут прийти к общему решению. Хотя экономический эффект от появления объекта может быть значительным.

