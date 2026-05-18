Лишь каждый пятый мужчина в Казани выплачивает ипотеку сам
Большая часть семей делит платежи поровну.
Супруги в столице республики в основном выплачивают заем на недвижимость вместе — таких оказалось 28 процентов. Лишь в 19 процентах семей муж выплачивает ипотеку самостоятельно, еще в 17 он берет на себя большую часть. В 19 процентах случаев это делает женщина, а еще девять процентов супружеских пар полагается только на жену в плане выплаты займа. Такие выводы сделали аналитики Level Group.
Большинство пар в России предпочитает вести совместный бюджет, показал опрос. Так ответили ровно 50 процентов респондентов. Это помогает отказаться от ненужных покупок и быстрее выплатить ипотеку — 52 процента именно так и делают. Порядка 34 процентов самостоятельно распоряжаются своими финансами, а общие расходы делятся пополам.
Только шесть процентов пар считают, что доход мужа общий, а женщина вправе сама тратить свои деньги. При этом лишь в девяти процентах семей России зарабатывает только мужчина. Один процент ячеек общества обеспечивает исключительно женщина.
Ранее сообщалось, что ипотека помогает казанцам развивать свою карьеру. Долг заставляет жителей не стоять на месте и искать более высокий доход, выяснили аналитики.
