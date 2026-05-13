Ипотека продвигает казанцев вверх по карьерной лестнице
Долговые обязательства мотивируют горожан не стоять на месте и искать более высокий доход, выяснили аналитики.
Среди оформивших ипотеку жителей столицы республики 70 процентов стали успешнее на работе. Из всех опрошенных 35 процентов достигли повышения, 17 процентов сменили позицию на более высокооплачиваемую, а еще 18 нашли подработку. Только у 30 процентов зарплата не выросла, подсчитали в Level Group.
Парадоксально, но ипотека же и «тормозит» казанцев — каждый третий (28 процентов) откладывает важное решение касательно карьеры и переезда из-за чувства привязки к одному месту и страха не справиться с ежемесячными платежами. Всего девять процентов жителей заявили, что собственная квартира все равно дает чувство покоя и удовлетворенности.
Как рассказал глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, заем на жилье — это больше не бремя, а просто инструмент. Большая часть взявших кредит готовы сделать это снова и положительно относятся к такой возможности. Каждый третий был бы не против выбрать другую строительную компанию.
Как считают эксперты, рынок ипотеки к концу года составит пять триллионов рублей, из которых 60 процентов — льготный заем, а еще 40 — рыночный.
Ранее сообщалось, что половина казанцев согласны выплачивать ипотечный заем более 20 лет, а каждый третий житель был бы не против увеличения максимального срока до 40 или 50 лет. В таком случае горожане планируют передать кредит детям по наследству.
