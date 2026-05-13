Долговые обязательства мотивируют горожан не стоять на месте и искать более высокий доход, выяснили аналитики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди оформивших ипотеку жителей столицы республики 70 процентов стали успешнее на работе. Из всех опрошенных 35 процентов достигли повышения, 17 процентов сменили позицию на более высокооплачиваемую, а еще 18 нашли подработку. Только у 30 процентов зарплата не выросла, подсчитали в Level Group.

Парадоксально, но ипотека же и «тормозит» казанцев — каждый третий (28 процентов) откладывает важное решение касательно карьеры и переезда из-за чувства привязки к одному месту и страха не справиться с ежемесячными платежами. Всего девять процентов жителей заявили, что собственная квартира все равно дает чувство покоя и удовлетворенности.

Как рассказал глава отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин, заем на жилье — это больше не бремя, а просто инструмент. Большая часть взявших кредит готовы сделать это снова и положительно относятся к такой возможности. Каждый третий был бы не против выбрать другую строительную компанию.

Как считают эксперты, рынок ипотеки к концу года составит пять триллионов рублей, из которых 60 процентов — льготный заем, а еще 40 — рыночный.

Ранее сообщалось, что половина казанцев согласны выплачивать ипотечный заем более 20 лет, а каждый третий житель был бы не против увеличения максимального срока до 40 или 50 лет. В таком случае горожане планируют передать кредит детям по наследству.

