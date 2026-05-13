Мужчины ругаются чаще, а также чаще делают замечания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На рабочем месте казанцы часто сталкиваются с нецензурной лексикой, об этом говорится в опросе SuperJob.

На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, еще 30% — время от времени. В повседневном общении на работе 24% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 51% — периодически. Ругань у руководителей отмечают 14%, ситуативную — 36%. При этом лишь 8% казанцев говорят, что ругаются часто, и еще 42% — иногда.

В ходе рабочего общения мужчины ругаются чаще, а также чаще делают замечания другим по поводу ругани. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 58% никогда не делают замечаний (44% среди мужчин).

Опрошенные казанцы в возрасте 35—45 лет чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (29% постоянно, 55% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (11% часто, 45% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (59%), и замечаний молодежь почти не делает (никогда — 62%). В повседневной жизни казанцы нецензурно ругаются гораздо чаще: 13% постоянно и 60% иногда.

