Минниханов обсудил безопасность с замглавы МВД Курносенко
На встрече присутствовали Ленар Габдурахманов, Асгат Сафаров и другие.
В Доме правительства Татарстана прошла встреча главы республики Рустама Минниханова и первого замминистра внутренних дел России Андрея Курносенко. Стороны обсудили взаимодействие в части обеспечения безопасности жителей, обеспечение правопорядка в регионе, вопросы профилактики правонарушений и многое другое, сообщили в пресс-службе раиса РТ.
Также во встрече участвовали начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Ленар Габдурахманов, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров и другие.
Ранее сообщалось, что Минниханов открыл ярмарку Kazan Halal Market. Глава республики заявил, что халяль – это целая философия жизни. Объем поставок халяльной продукции за прошлый год достиг 45 миллионов долларов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.