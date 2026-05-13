13 мая 18:56
Минниханов обсудил безопасность с замглавы МВД Курносенко

На встрече присутствовали Ленар Габдурахманов, Асгат Сафаров и другие.

В Доме правительства Татарстана прошла встреча главы республики Рустама Минниханова и первого замминистра внутренних дел России Андрея Курносенко. Стороны обсудили взаимодействие в части обеспечения безопасности жителей, обеспечение правопорядка в регионе, вопросы профилактики правонарушений и многое другое, сообщили в пресс-службе раиса РТ.

Также во встрече участвовали начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Ленар Габдурахманов, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров и другие.

Ранее сообщалось, что Минниханов открыл ярмарку Kazan Halal Market. Глава республики заявил, что халяль – это целая философия жизни. Объем поставок халяльной продукции за прошлый год достиг 45 миллионов долларов.

