В малонаселенных пунктах все еще не хватает банкоматов, поэтому приходится выкручиваться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике продолжают развивать банковскую инфраструктуру в отдаленных поселениях. Деревни и села Татарстана оснащают облегченными вариантами сервиса — мобильными офисами банков и услугой «наличные на кассе», сообщает пресс-служба отделения ЦБ по региону.

Мобильный офис — транспорт, который объезжает районы Татарстана по графику. В этом году мобильные офисы банков обслуживают 199 сел. Также в республике увеличилось количество магазинов и заправок, где на кассе можно снять деньги. Всего таких насчитывается 1,6 тысячи, заявил глава отделения Марат Шарифуллин. За год жители сняли деньги 900 тысяч раз, в среднем по 2,3 тысячи рублей.

Количество POS-терминалов также увеличилось на восемь процентов, составив 139 тысяч штук. Помимо этого, татарстанцы могут воспользоваться кабинетами финансовой доступности — таких открылось семь по республике. Там можно оплатить счета, зайти на «Госуслуги» и многое другое.

Ранее сообщалось, что в России появятся «белые банкоматы». В них можно будет снять наличные без комиссии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.