Вопрос безопасности детей - один из приоритетных, отметила уполномоченный по правам ребенка в республике.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане призвали сообщать ведомствам о неблагополучных семьях. Об этом на пресс-конференции рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Светлана Захарова.

Вопрос безопасности детей прорабатывают во многих ведомствах, добавила она. Гибель детей при несчастных случаях становится трагедией как для государства, так и для семьи.

- В Татарстане работает комплексный подход по профилактике травматизма - проект «Безопасность детства». Цель проекта - провести мероприятие, которое будет направлено на предотвращение травматизации. Проект реализуется весь год, но активнее - на зимних и летних каникулах, - отметила Захарова.

Например, зимой в республике проверили более шести тысяч объектов (хоккейные ворота, турникеты и другое) - и нашли более 60 нарушений. В муниципалитетах проверили 850 объектов, в их числе и заброшенные здания.

- Если говорить о летнем периоде - очень важно проверить не только работающие пространства, но и дворы, заброшенные здания, доступ к чердакам, - отметила уполномоченный по правам ребенка в республике.

Она также призвала жителей сообщать по номеру 112, в приемную уполномоченного по правам ребенка и властям муниципалитета об опасных ситуациях и неблагополучных семьях - так как «без активных граждан тяжело, в каждый дом зайти не получится».

Каждый год в Татарстане выявляются неблагополучные семьи и семьи в сложной жизненной ситуации. Например, в прошлом году на учет поставили 67 семей.

Ранее мы писали, что в лагерях Казани в этом году отдохнут 40 тысяч детей, то есть четверть от общего числа детей, проживающих в городе. Впервые в детских лагерях пройдут смены для детей с ОВЗ. Принять смогут 400 особенных детей. На финансирование реализации программы детского отдыха выделят 774 миллиона рублей. Всего в Казани будет работать 200 лагерей, в числе которых 174 - пришкольные и лагеря труда и отдыха.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.