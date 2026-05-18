Однако самым популярным брендом среди жителей стала LADA.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике снизились цены как минимум на три модели авто: HAVAL M6 можно купить за 2,2 миллиона рублей, JAECOO J7 — за 3,2 миллиона рублей и OMODA C5 — за 2,7 миллиона рублей. Спрос на кроссоверы и внедорожники вырос на 30 процентов за год, отмечают аналитики «Авито Авто». Средняя стоимость в этом сегменте составила 3,7 миллиона рублей.

Больше всего татарстанцев начала интересовать LADA, спрос на которую увеличился на 22 процента. Также в тройку вошли Solaris (+11 процентов) и JAECOO (+1,5 процента). Среди моделей жителям все более привлекательными кажутся Geely Monjaro, LADA Niva Travel и Solaris HC. Как отмечает Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», кроссоверы и внедорожники стали не только российским, но и мировым трендом.

Среди SUV-моделей тройку самых популярных в Татарстане занимают Solaris HC в среднем за 3,1 миллиона рублей, LADA Niva Legend за 1,2 миллиона рублей и HAVAL Jolion за 2,6 миллиона рублей. В целом только за год этот сегмент рынка вырос на 13 процентов.

Ранее сообщалось, что такая тенденция характерна не только для внедорожников. В четыре раза больше татарстанцев начали привлекать новые авто китайского бренда GAC, а интерес к LADA поднялся на 83 процента.

