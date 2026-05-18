Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители России заинтересовались торгами, где продаются арестованные и залоговые автомобили. За год спрос увеличился на 20 процентов, а причина проста — рост цен и введение утильсбора. Купить транспорт удается на 50 процентов дешевле, чем на вторичном рынке, сообщает SHOT.

Авто продается задешево, чтобы быстрее закрыть долг перед финансовыми организациями. В итоге покупатели платят в 1,5—2 раза меньше обычной цены. Например, Chery Tiggo 8 четырехлетней давности можно приобрести за миллион рублей, хотя не на торгах он обойдется в два миллиона.

Однако есть у такой выгоды и риски — машины часто оказываются битыми или даже вытащенными из водоемов. В итоге приходится тратиться на ремонт, хотя выходит все равно дешевле обычной покупки на 30—40 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне также заинтересовались и другим залоговым имуществом, в том числе квартирами. Покупателей привлекает надежный продавец в лице банка и сниженные риски обмана.

