Россияне скупают залоговые машины и квартиры

Жителей привлекает низкая цена и надежный продавец в лице банка.

Автор фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За первые месяцы 2026 года покупатели в России всерьез заинтересовались залоговым имуществом. Авто и квартиры с таким статусом банк продает на торгах в случае, если изначальный владелец не смог выплатить свои займы. Особенный ажиотаж вызвали именно автомобили, сообщают «Ведомости».

Если покупателя на торгах найти не удалось, финансовая организация продает имущество самостоятельно через «витрины залогового имущества» и другие площадки. Такие предложения привлекают россиян низкой стоимостью и надежным продавцом в лице банка — наткнуться на мошенничество в данном случае сложнее.

Эксперты объясняют повышение спроса состоянием кредитного рынка в России. Высокая ключевая ставка привела к увеличению невыплат по кредитам, в частности ипотечным и автомобильным, поэтому число залоговых активов у банков выросло. Тем более такое имущество выступает надежным эквивалентом обычной «вторички».

Ранее сообщалось, что в России одиннадцатый месяц подряд растет средний срок автокредита. Период выплат достиг показателя в 5,85 года, увеличившись почти на 15 процентов.

