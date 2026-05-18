18 мая 16:50
Общие запасы новых легковых авто в России снизились на 100 тысяч

Текущего запаса хватает на три месяца продаж.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Снижение общих запасов новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов зафиксировано в России по данным на середину мая. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Общие запасы составляют менее 400 тысяч единиц, год назад показатель оценивался в 500 тысяч. По словам Целикова, стоки легковых автомобилей нормализуются, текущего запаса хватает на три месяца продаж. В годовом выражении уменьшение товарных запасов оценивается в 120–140 тысяч автомобилей.

Уменьшению стоков способствуют более гибкий подход дилеров к формированию складов и оживление спроса, полагает эксперт, также влияет рост локального производства с перезапуском площадок и появлением новых брендов.

За первые четыре месяца из 382,5 тысячи проданных новых авто 56% пришлось на те, что были выпущены в 2025 году. Помимо этого, 8% составили машины 2024 года выпуска и старше, а 36% было произведено в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подешевели китайские кроссоверы и внедорожники. Однако самым популярным брендом среди жителей стала LADA.

