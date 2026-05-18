Алина Камалютдинова

В лагерях Казани этим летом отдохнут 40 тысяч детей

Треть путевок дети получают бесплатно.

В лагерях Казани в этом году отдохнут 40 тысяч детей, то есть четверть от общего числа детей, проживающих в городе. Об этом сообщил председатель комитета по делам детей и молодёжи исполкома Казани Дмитрий Хвостиков.

Треть путевок от городского центра «Ял» дети получат бесплатно. В этом году впервые в детских лагерях пройдут смены для детей с ОВЗ. Принять смогут 400 особенных детей.

На финансирование реализации программы детского отдыха выделят 774 миллиона рублей. Всего в Казани будет работать 200 лагерей, в числе которых 174 — пришкольные и лагеря труда и отдыха.

Сейчас ведется работа по подготовке загородных лагерей. На устранение предписаний надзорных органов и проведение ремонта в муниципальных лагерях потратят 12 миллионов рублей.

Каждый год программа лагерей Казани объединяется единой концепцией. В 2026 году темой станет «Казань – город трудового единства». В лагерях ребята будут пробовать себя в самых разных профессиях, получать теоретические знания и делать различные проекты.

Ранее «Вечерняя Казань» писала, что поездка в частные детские лагеря подорожала на 15—20 процентов по всей России, а в Татарстане такой отдых обойдется не меньше чем в 40 тысяч рублей. Однако спрос при этом не падает.

