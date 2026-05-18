Юридический термин не совпадает в тем, как выглядят жители на самом деле.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Молодыми людьми теперь можно считать россиян до 39 лет, поскольку продолжительность жизни увеличивается и ее условия улучшаются. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.



«Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят», — цитирует ее ТАСС.



У человека остается больше возможностей научиться новому, получить новую профессию или даже построить карьеру. Теперь россияне успевают намного больше, добавила медик. Официально молодежью считаются люди от 14 до 35 лет.



Ранее сообщалось, что День молодежи в Татарстане пройдет по расширенной программе. Выпускников познакомят с работой предприятий, расскажут им о грантовых программах и других возможностях. Центральной площадкой станет экстрим-парк «Урам» в Казани, однако мероприятия запланированы по всей республике.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.