Молодежью в России можно считать людей до 39 лет, заявили в Минздраве
Юридический термин не совпадает в тем, как выглядят жители на самом деле.
Молодыми людьми теперь можно считать россиян до 39 лет, поскольку продолжительность жизни увеличивается и ее условия улучшаются. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
«Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят», — цитирует ее ТАСС.
У человека остается больше возможностей научиться новому, получить новую профессию или даже построить карьеру. Теперь россияне успевают намного больше, добавила медик. Официально молодежью считаются люди от 14 до 35 лет.
Ранее сообщалось, что День молодежи в Татарстане пройдет по расширенной программе. Выпускников познакомят с работой предприятий, расскажут им о грантовых программах и других возможностях. Центральной площадкой станет экстрим-парк «Урам» в Казани, однако мероприятия запланированы по всей республике.
