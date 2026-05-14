14 мая 12:38
В Татарстане запланирован не просто День молодежи, а целая «неделя»

В рамках празднования в республике пройдут образовательные события, экскурсии на заводы и презентация грантовых программ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году День молодежи татарстанцы будут отмечать несколько дней подряд. Школьники получат возможность осмотреть предприятия городов, узнать о возможностях самореализации и получения грантов. На полях «КазаньФорума» министр по делам молодежи республики Азат Кадыров даже назвал это «неделей молодежи», сообщает ТАСС.

Центральной площадкой станет экстрим-парк «Урам». Однако мероприятия запланированы по всей республике: например, в Набережных Челнах 3 июля пройдет слет ветеранов студенческих трудовых отрядов в честь юбилея города и КАМАЗа — их построили именно учащиеся вузов.

Напомним, что в Казани из-за празднования Дня молодежи 27 июня планируют перекрыть несколько улиц. Предлагается ввести запрет на проезд с 6:00 до 22:00 на участке улицы Подлужной – от съезда с моста «Миллениум» до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского.

