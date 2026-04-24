Городская среда
24 апреля 16:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за Дня молодежи в Казани частично перекроют движение

Движение будет закрыто по части улицы Подлужной.

Автор фото: kzn.ru

В Казани из-за празднования Дня молодежи 27 июня планируют перекрыть несколько улиц. Проект соответствующего постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается ввести запрет на проезд с 6:00 до 22:00 на участке улицы Подлужной – от съезда с моста Миллениум до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского. Ограничения планируются в рамках обеспечения безопасности во время праздника.

Установкой временных дорожных знаков и зачехлением существующих займется комитет по транспорту.

Ранее сообщалось, что во время подготовки и проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон» на ряде улиц и парковок города введут ограничение движения транспорта. С 22:00 27 апреля до 22:00 3 мая будет закрыта парковка Центрального стадиона и легкоатлетического манежа со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
