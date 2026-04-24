Автор фото: kzn.ru

В Казани из-за празднования Дня молодежи 27 июня планируют перекрыть несколько улиц. Проект соответствующего постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается ввести запрет на проезд с 6:00 до 22:00 на участке улицы Подлужной – от съезда с моста Миллениум до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского. Ограничения планируются в рамках обеспечения безопасности во время праздника.

Установкой временных дорожных знаков и зачехлением существующих займется комитет по транспорту.

Ранее сообщалось, что во время подготовки и проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон» на ряде улиц и парковок города введут ограничение движения транспорта. С 22:00 27 апреля до 22:00 3 мая будет закрыта парковка Центрального стадиона и легкоатлетического манежа со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.

