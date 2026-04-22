Тухватуллина напомнила, что территория, на которой построят «Яр парк» имеет градостроительную ценность.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Территория, на которой будет построен «Яр парк», имеет градостроительную ценность, напомнила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. В связи с этим к ней предъявлялись особые требования. Девелопер должен был провести либо конкурс, либо работать с ведущими архитекторами. Все эти два условия управляющей гостиничной компании Kravt h&h были выполнены.

Второе условие города - это создание непрерывной общедоступной набережной. Напомним, проектом предусмотрена набережная протяженностью один километр.

Ещё одно условие города - сохранение зеленой инфраструктуры. Компания обещала сохранить зеленые пространства и встроить парковую зону.

Следующее требование со стороны - развитие речной инфраструктуры. Все новые объекты, выходящие к воде, обязаны предусмотреть пространство для пришвартовки судов.

Тухватуллина в разговоре также отметила, что первая очередь строительства «Яр парк» будет завершена в 2029 году.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин напомнил о том, какой путь в градостроительстве прошла столица Татарстана. Градоначальник отметил, что за двадцать лет Казани удалось сделать большой шаг вперед. Одними из первых в России власти города запретили строительство жилых комплексов в центре города, делая акцент на проектах благоустройства.

