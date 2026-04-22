Мэр Казани процитировал шутку архитектора из Барселоны.

На презентации проекта многофункционального комплекса «Яр парк» мэр Казани Ильсур Метшин напомнил о том, какой путь в градостроительстве прошла столица Татарстана.

Мэр Казани рассказал, как в начале 2000-х в город приезжал известный архитектор из Барселоны Хосе Асебилло Марин. Тогда, по словам Метшина, показывать в городе, кроме Кремля было нечего. Однако он решил отвезти гостя на ипподром. После посещения гость пошутил: «Когда ваши люди начнут жить так же хорошо, как лошади?».

- Для меня это не было шуткой, - отметил мэр.

За эти двадцать лет Казани удалось сделать большой шаг вперед. Одними из первых в России власти города запретили строительство жилых комплексов в центре города, делая акцент на проектах благоустройства.

По словам спикера, всё что строится в Казани сейчас - строится для людей.

Ранее генеральный директор Kravt h&h Валерий Кравцун прокомментировал строительство «Яр парка». Он заявил, что в центре будет представлено порядка двух тысяч апартаментов. В центре комплекса создадут конгресс-холл, который будет использоваться для проведения различных мероприятий.

