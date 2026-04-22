Метшин: «Когда ваши люди начнут жить так же хорошо, как лошади?»
Мэр Казани процитировал шутку архитектора из Барселоны.
На презентации проекта многофункционального комплекса «Яр парк» мэр Казани Ильсур Метшин напомнил о том, какой путь в градостроительстве прошла столица Татарстана.
Мэр Казани рассказал, как в начале 2000-х в город приезжал известный архитектор из Барселоны Хосе Асебилло Марин. Тогда, по словам Метшина, показывать в городе, кроме Кремля было нечего. Однако он решил отвезти гостя на ипподром. После посещения гость пошутил: «Когда ваши люди начнут жить так же хорошо, как лошади?».
- Для меня это не было шуткой, - отметил мэр.
За эти двадцать лет Казани удалось сделать большой шаг вперед. Одними из первых в России власти города запретили строительство жилых комплексов в центре города, делая акцент на проектах благоустройства.
По словам спикера, всё что строится в Казани сейчас - строится для людей.
Ранее генеральный директор Kravt h&h Валерий Кравцун прокомментировал строительство «Яр парка». Он заявил, что в центре будет представлено порядка двух тысяч апартаментов. В центре комплекса создадут конгресс-холл, который будет использоваться для проведения различных мероприятий.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.