Двухэтажный дом построили в 1889 году, сейчас это объект культурного наследия.

Автор фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

В Казани началась реставрация здания бывшего Александровского детского приюта на улице Бутлерова. Двухэтажное здание построили в 1889 году по проекту архитектора Льва Хрощоновича. Сейчас это объект культурного наследия муниципального значения.

Как сообщили в Главном инвестиционно-строительном управлении Татарстана, строители уже выполнили демонтажные работы, усилили фундамент и забетонировали плиты пола. Сейчас продолжают ремонтировать фасад — восстанавливают архитектурные элементы, занимаются отделкой помещений, обновляют инженерные системы и монтируют подъемник. Готовность объекта — 30 процентов.

В планах также закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство территории.

Детский приют проработал до 1935 года. После его передали Дому ученых, а с 1993 года здание находится в ведении Академии наук республики. С 2014 года там располагался Институт археологии имени А.Х. Халикова. После завершения реставрации здесь откроется государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

