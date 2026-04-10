В Казани произошла авария на 50-летнем коллекторе на Шатурской
Водоканал уже устраняет провал.
Аварийные работы ведутся на улице Шатурской в столице республики — в коллекторе 1976 года постройки образовался провал. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Завершится ремонт 19 апреля. На данный момент сотрудники Водоканала разбираются с подготовкой котлована для аварийного сегмента. Также пришлось промыть трубопровод диаметром 250 миллиметров с помощью вакуума.
Процесс сложный и небыстрый — коммуникации закопаны на шесть метров под землю и соседствуют с другими сетями. Однако живущих рядом с аварией воды не лишили.
Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники Водоканала справились с 431 засором в системах водоотведения и устранили 49 протечек в трубах. При этом в 31 доме во время всех работ водоснабжение даже не отключали.
