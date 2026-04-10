Городская среда
10 апреля 17:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани произошла авария на 50-летнем коллекторе на Шатурской

Водоканал уже устраняет провал.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Аварийные работы ведутся на улице Шатурской в столице республики — в коллекторе 1976 года постройки образовался провал. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Завершится ремонт 19 апреля. На данный момент сотрудники Водоканала разбираются с подготовкой котлована для аварийного сегмента. Также пришлось промыть трубопровод диаметром 250 миллиметров с помощью вакуума.

Процесс сложный и небыстрый — коммуникации закопаны на шесть метров под землю и соседствуют с другими сетями. Однако живущих рядом с аварией воды не лишили.

Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники Водоканала справились с 431 засором в системах водоотведения и устранили 49 протечек в трубах. При этом в 31 доме во время всех работ водоснабжение даже не отключали.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.