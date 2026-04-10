Городская среда
10 апреля 18:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда в казанском экстрим-парке «УРАМ» стартует летний сезон

Концепция 2026 года - «Лето, которое чувствуешь».

Автор фото: kzn.ru

В экстрим-парке «УРАМ» стартует летний сезон с 25 апреля. Там пройдут спортивные соревнования, творческие мастер-классы и активности от резидентов. В 2026 году концепция сезона - «Лето, которое чувствуешь».

В день официального старта состоятся соревнования с призами и творческие мастер-классы. А летом запланированы различные события: День молодежи, «УРАМ Фест», «Комбонейшн».

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана взамен утраченного парка «Кырлай» появится новое место отдыха с аттракционами. По поручению раиса Татарстана идет разработка проектной документации парка аттракционов, который разместится на территории парка Победы.

