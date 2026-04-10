Когда в казанском экстрим-парке «УРАМ» стартует летний сезон
Концепция 2026 года - «Лето, которое чувствуешь».
В экстрим-парке «УРАМ» стартует летний сезон с 25 апреля. Там пройдут спортивные соревнования, творческие мастер-классы и активности от резидентов. В 2026 году концепция сезона - «Лето, которое чувствуешь».
В день официального старта состоятся соревнования с призами и творческие мастер-классы. А летом запланированы различные события: День молодежи, «УРАМ Фест», «Комбонейшн».
Ранее сообщалось, что в столице Татарстана взамен утраченного парка «Кырлай» появится новое место отдыха с аттракционами. По поручению раиса Татарстана идет разработка проектной документации парка аттракционов, который разместится на территории парка Победы.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.