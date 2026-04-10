Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 11 апреля снова пройдут сельхозярмарки. Жители смогут приобрести там продукты по цене до 15 процентов ниже розничной. Продукцию представят сельские районы Татарстана и агропромышленные организации: Татпотребсоюз, тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Ак Барс», птицефабрики и другие.

Закупиться продуктами можно с 6:00 до 13:00 на площадках:

- Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7; ул. Беломорская, 6; пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;

- Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;

- Кировский район: ул. Альфии Авзаловой, 15; ул. Батыршина, 20; ул. Революционная, 12;

- Московский район: ул. Шамиля Усманова, 1;

- Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71а; ул. Академика Лаврентьева, 10;

- Приволжский район: проспект Победы, 46в; ул. Юлиуса Фучика, 64 к. 1;

- Советский район: ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7.

Также в «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра в поселке Осиново, ул. Садовая, 9. А для жителей поселка Северный торговлю проведут 12 апреля на пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева. Кроме того, в этом году ярмарку организуют еще на одной площадке - возле Московского рынка на Шамиля Усманова, 1.

Ранее сообщалось, что всего за три недели на сельхозярмарки в Татарстане поступило продукции почти на 300 миллионов рублей. Больше всего было поставлено картофеля — 184 тонны.

