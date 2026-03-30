За 3 недели на сельхозярмарки в Татарстане поступило продукции почти на 300 млн
Больше всего было поставлено картофеля — 184 тонны.
С начала проведения сельхозярмарок в Татарстане, с 14 марта, на них поступило продукции на сумму в 282,7 миллиона рублей. В том числе поставлено 296 тонн овощей, из них 184 тонны картофеля, 55,2 тонны молока, 78,3 тонны сахара, 532,3 тысячи куриных яиц и 301,5 тонны мяса, включая 155,6 тонны говядины. Для обеспечения работы ярмарок было использовано 2738 транспортных средств.
Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов проверил работу ярмарочных площадок в Казани на улицах Батыршина и Ленинградской, отметив широкий ассортимент продукции и пообщавшись с участниками торговли. Напомним, что весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок продлится до 26 апреля.
Ранее на съезде фермеров Татарстана рассказали о проблемах сельского хозяйства. Федеральный спикер отметил падение доходов при росте объёмов производства до масштабной деградации сельских территорий.
