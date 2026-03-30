Общество
30 марта 18:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За 3 недели на сельхозярмарки в Татарстане поступило продукции почти на 300 млн

Больше всего было поставлено картофеля — 184 тонны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала проведения сельхозярмарок в Татарстане, с 14 марта, на них поступило продукции на сумму в 282,7 миллиона рублей. В том числе поставлено 296 тонн овощей, из них 184 тонны картофеля, 55,2 тонны молока, 78,3 тонны сахара, 532,3 тысячи куриных яиц и 301,5 тонны мяса, включая 155,6 тонны говядины. Для обеспечения работы ярмарок было использовано 2738 транспортных средств.

Первый замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов проверил работу ярмарочных площадок в Казани на улицах Батыршина и Ленинградской, отметив широкий ассортимент продукции и пообщавшись с участниками торговли. Напомним, что весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок продлится до 26 апреля.

Ранее на съезде фермеров Татарстана рассказали о проблемах сельского хозяйства. Федеральный спикер отметил падение доходов при росте объёмов производства до масштабной деградации сельских территорий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.