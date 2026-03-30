Общество
30 марта 19:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Соцфонд России объяснил перерасчет пенсий при выявлении более выгодных условий

При обнаружении возможности пересчета специалисты самостоятельно инициируют сбор необходимых документов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России перерасчет пенсий производится без подачи заявлений, например если специалисты Соцфонда выявляют более выгодные условия для пенсионера. Данный механизм предусмотрен действующим законодательством.

При этом специалисты самостоятельно инициируют сбор необходимых документов и проводят перерасчет выплат. К тому же в стране действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении выплат.

По данным Соцфонда, с 2019 по 2025 год было проверено более 40 миллионов выплатных дел, а свыше 1,2 миллиона россиян получили помощь в подтверждении трудового стажа. В 2026 году планируется проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8 процента. Повышение связано с ростом прожиточного минимума. Коэффициент индексации уже утвержден.

