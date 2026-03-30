Соцфонд России объяснил перерасчет пенсий при выявлении более выгодных условий
При обнаружении возможности пересчета специалисты самостоятельно инициируют сбор необходимых документов.
В России перерасчет пенсий производится без подачи заявлений, например если специалисты Соцфонда выявляют более выгодные условия для пенсионера. Данный механизм предусмотрен действующим законодательством.
При этом специалисты самостоятельно инициируют сбор необходимых документов и проводят перерасчет выплат. К тому же в стране действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении выплат.
По данным Соцфонда, с 2019 по 2025 год было проверено более 40 миллионов выплатных дел, а свыше 1,2 миллиона россиян получили помощь в подтверждении трудового стажа. В 2026 году планируется проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8 процента. Повышение связано с ростом прожиточного минимума. Коэффициент индексации уже утвержден.
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.