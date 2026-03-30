Автор фото: Госкомитет РТ по туризму

В Татарстане число посетителей глэмпингов и баз отдыха в 2025 году составило 130 тысяч человек, увеличившись за год на 30 тысяч. Об этом сообщили в Госкомитете республики по туризму.

«Сегодня сеть загородного отдыха в республике насчитывает уже 63 объекта — от современных баз отдыха и загородных отелей до глэмпингов и кемпингов», - уточнил председатель комитета Сергей Иванов.

Бизнес, развивающий глэмпинги и экофермы, получает комплексное сопровождение: от консультационной и образовательной помощи до сопровождения проектов, подчеркнули в ведомстве.

Также одной из главных задач комитета стало расширение туристического образа республики за пределы традиционного маршрута «Казань — Болгар — Свияжск». Особое место здесь занимает Волжская тропа – пешеходный маршрут вдоль правого берега Волги протяженностью 350 километров, с дополнительным отрезком в Казани. По итогам 2025 года по Волжской тропе прошло более 66 тысяч туристов.

Среди новых туристско-рекреационных кластеров - экокурорт «Дингез — море Татарстана», расположенный в месте слияния Волги и Камы. Он предлагает отдыхающим панорамные виды, пещеры, виноградники, сыроварню, глэмпинги и рыболовные базы.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ по количеству «туристов выходного дня». В России распространяется тренд на короткие поездки, которые легко вписать в плотный рабочий график при ограниченном бюджете.

