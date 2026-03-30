Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцам посоветовали установить на смартфоны мобильное приложение «МЧС России», чтобы получать оповещения о ракетной опасности или угрозе атак беспилотников. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Приложение позволит оперативно получать актуальную информацию о чрезвычайных ситуациях, а также дает возможность быстро связаться с экстренными службами, определить свое местоположение и ознакомиться с инструкциями по безопасности.

Приложение можно скачать в магазинах приложений RuStore и App Store.

Напомним, в Татарстане 27 февраля впервые ввели режим «Ракетная опасность». Сигнал подается для предупреждения населения о возникшей непосредственной угрозе ракетной или авиационной опасности поражения противником данного населенного пункта с воздуха. «Вечерняя Казань» писала, что означает режим ракетной опасности. Жителям в это время необходимо спуститься в подвалы, паркинги и укрытия.

