Несколько химических проектов в республике требуют развития, например начало эксплуатации инновационного материала в катализаторах — черного фосфора.

В регионе представили сразу несколько идей по развитию химической и нефтехимической промышленности. Инновации заслушали на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Главный научный сотрудник ФИЦ «КазРАН» Института органической и физической химии имени Арбузова Дмитрий Яхваров рассказал о черном фосфоре — новом материале, который может быть полезен для систем катализаторов вроде фото-, электрокаталитического получения водорода и восстановления углекислого газа в ценные органические продукты. Чтобы действительно начать использовать инновацию, необходимо преодолеть технологический барьер и уменьшить себестоимость. На это в Минобрнауки даже выделили грант. Как отметил гендиректор Татнефтехиминвеста Рафинат Яруллин, Россия станет первой, кто смог сделать это. Черный фосфор принесет новую эру.

Директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимир Бакшаев в своем выступлении пригласил студентов КНИТУ-КАИ на практику. Минниханов поддержал это предложение.

Шамиль Валидов, завлабораторией молекулярно-генетических и микробиологических методов ФИЦ «КазРАН», продемонстрировал генетические новинки для промышленной микробиологии и зеленой химии. Они помогут развитию биопрепаратов и генетических технологий для сельского хозяйства, экологии, промышленной переработки отходов. В проекте даже участвуют зарубежные «друзья».

Глава ФГБУН «Институт химии растворов им. Крестова» РАН Михаил Киселев рассказал о методах химии растворов для получения высокотехнологичных материалов. Он сконцентрировал внимание на глубокой переработке льна и конопли для получения целлюлозы и других материалов.

Минниханов распорядился о создании рабочих групп, которые будут трудиться над темами переработки сырья и производства функциональных материалов. Раис отметил, что достижения отечественной науки обязательно нужно использовать и, помимо этого, поддерживать ее. Представителям науки Татарстана он посоветовал «выходить из стен лаборатории».

Ранее сообщалось, что казанский ученый вместе с китайскими коллегами из Университета Цзинань создали средство для обработки семян пшеницы, повышающее урожайность культуры. Суспензия изготовлена на основе природных глиняных нанотрубок (галлуазит).

