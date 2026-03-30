Показатели пока ниже опасных значений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в прошедшие сутки продолжился подъем воды на реках. На большинстве из них он поднялся на 1–11 сантиметров.

На реках Закамья подъем уровня составил от 4 до 25 сантиметров.

«На реках продолжается развитие весенних ледовых явлений, в ледяном покрове отмечается образование промоин и закраин, на отдельных водотоках лед подняло», — сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Уровни воды на реках республики на отметках ниже уровней выхода воды на пойму и опасных значений. На реках неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не наблюдается, уточнили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прогнозируют распространение болезней из-за половодья. Населению постараются предоставить источник чистой питьевой воды.

