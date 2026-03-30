На реках Татарстана продолжает повышаться уровень воды
Показатели пока ниже опасных значений.
В Татарстане в прошедшие сутки продолжился подъем воды на реках. На большинстве из них он поднялся на 1–11 сантиметров.
На реках Закамья подъем уровня составил от 4 до 25 сантиметров.
«На реках продолжается развитие весенних ледовых явлений, в ледяном покрове отмечается образование промоин и закраин, на отдельных водотоках лед подняло», — сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Уровни воды на реках республики на отметках ниже уровней выхода воды на пойму и опасных значений. На реках неблагоприятных и опасных гидрологических явлений не наблюдается, уточнили в Гидрометцентре.
Ранее сообщалось, что в Татарстане прогнозируют распространение болезней из-за половодья. Населению постараются предоставить источник чистой питьевой воды.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.