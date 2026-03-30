В Татарстане прогнозируют распространение болезней из-за половодья
Населению постараются предоставить источник чистой питьевой воды.
В наихудшем случае некоторые населенные пункты республики окажутся подтопленными этой весной из-за таяния огромного количества снега. Однако грозит такой вариант развития событий не только порчей имущества — вода может принести с собой заболевания и затопить эпидемиологически значимые объекты. В их число входят школы, сады, другие детские учреждения, санатории, аптеки и продуктовые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.
В связи с этой угрозой ведомство усилило контроль за качество питьевой воды. В случае подтопления жителям будут своевременно оказывать медицинскую помощь, привозить питьевую воду, проводить дезинфекцию. Населению строго не рекомендуется пить из родников, колодцев и других естественных источников. В случае, если это единственный вариант в населенном пункте, следует употреблять кипяченую и бутилированную воду. Ей же нужно мыть овощи, фрукты и зелень.
Ранее мы писали, что при неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в Татарстане в зону потопления могут попасть 13 тысяч домов. Эксперты называют прогноз «достаточно тревожным».
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.