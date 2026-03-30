Общество
30 марта 15:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане прогнозируют распространение болезней из-за половодья

Населению постараются предоставить источник чистой питьевой воды.

В Татарстане прогнозируют распространение болезней из-за половодья

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В наихудшем случае некоторые населенные пункты республики окажутся подтопленными этой весной из-за таяния огромного количества снега. Однако грозит такой вариант развития событий не только порчей имущества — вода может принести с собой заболевания и затопить эпидемиологически значимые объекты. В их число входят школы, сады, другие детские учреждения, санатории, аптеки и продуктовые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

В связи с этой угрозой ведомство усилило контроль за качество питьевой воды. В случае подтопления жителям будут своевременно оказывать медицинскую помощь, привозить питьевую воду, проводить дезинфекцию. Населению строго не рекомендуется пить из родников, колодцев и других естественных источников. В случае, если это единственный вариант в населенном пункте, следует употреблять кипяченую и бутилированную воду. Ей же нужно мыть овощи, фрукты и зелень.

Ранее мы писали, что при неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в Татарстане в зону потопления могут попасть 13 тысяч домов. Эксперты называют прогноз «достаточно тревожным».

