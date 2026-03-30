Чтобы окончательно заблокировать мессенджер, России придется полностью отключить интернет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне ждут блокировки «Телеграма». Окончательное решение должны принять 1 апреля. В частности, глава Ростелекома Михаил Осеевский заявлял, что мессенджер отключат в ближайшие дни. А в СПЧ считают, что команде «Телеграма» удастся договориться и избежать радикальных решений.

По словам руководителя практики Strategy Partners Сергея Кудряшова, данный вопрос далек от однозначного решения. Да и сам процесс не то чтобы успешно развивается с технической точки зрения, приводит его слова «Коммерсантъ».

Замедление началось с лета прошлого года. Оно усилилось этой весной. В марте трафик на платформе заблокирован почти на 80 процентов. Но к концу месяца интенсивность блокировок ослабла до 55 процентов.

Согласно данным Mediascope, в феврале аудитория мессенджера сократилась почти на 300 тысяч человек из более чем 95 миллионов. «Телеграм» остается крупнейшей в стране платформой по числу пользователей.

Как говорит IT-эксперт Александр Исавнин, властям не удается достичь желаемого эффекта.

«Цели, ради которых в свое время вводились блокировки, очевидно, не достигаются. Они не дают никакого эффекта. Это позволяет предположить, что за ними может стоять не только заявленная логика, но и некая вторичная повестка — например, попытки продвигать мессенджер MAX», - отмечает эксперт.

По мнению Исавнина, полностью заблокировать «Телеграм» возможно. Но только если в принципе отключить Россию от интернета, так как нельзя избирательно перекрыть доступ к одному сервису и при этом сохранить полноценную работу остальных.

Ранее сообщалось, что ФАС не будет штрафовать за рекламу в «Телеграме» и «Ютубе» до конца года. Служба занялась анализом каждого маркетингового договора с заблокированными в России платформами.

