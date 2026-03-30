Блокировка «Телеграма» остается под вопросом, считают эксперты
Чтобы окончательно заблокировать мессенджер, России придется полностью отключить интернет.
Россияне ждут блокировки «Телеграма». Окончательное решение должны принять 1 апреля. В частности, глава Ростелекома Михаил Осеевский заявлял, что мессенджер отключат в ближайшие дни. А в СПЧ считают, что команде «Телеграма» удастся договориться и избежать радикальных решений.
По словам руководителя практики Strategy Partners Сергея Кудряшова, данный вопрос далек от однозначного решения. Да и сам процесс не то чтобы успешно развивается с технической точки зрения, приводит его слова «Коммерсантъ».
Замедление началось с лета прошлого года. Оно усилилось этой весной. В марте трафик на платформе заблокирован почти на 80 процентов. Но к концу месяца интенсивность блокировок ослабла до 55 процентов.
Согласно данным Mediascope, в феврале аудитория мессенджера сократилась почти на 300 тысяч человек из более чем 95 миллионов. «Телеграм» остается крупнейшей в стране платформой по числу пользователей.
Как говорит IT-эксперт Александр Исавнин, властям не удается достичь желаемого эффекта.
«Цели, ради которых в свое время вводились блокировки, очевидно, не достигаются. Они не дают никакого эффекта. Это позволяет предположить, что за ними может стоять не только заявленная логика, но и некая вторичная повестка — например, попытки продвигать мессенджер MAX», - отмечает эксперт.
По мнению Исавнина, полностью заблокировать «Телеграм» возможно. Но только если в принципе отключить Россию от интернета, так как нельзя избирательно перекрыть доступ к одному сервису и при этом сохранить полноценную работу остальных.
Ранее сообщалось, что ФАС не будет штрафовать за рекламу в «Телеграме» и «Ютубе» до конца года. Служба занялась анализом каждого маркетингового договора с заблокированными в России платформами.
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.