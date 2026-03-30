Казанских подростков ждет «Недетский разговор» с Ильсуром Метшиным
К участию приглашаются ребята от 12 до 18 лет.
Подростки смогут встретиться с мэром Казани Ильсуром Метшиным в рамках проекта «Недетский разговор». Мероприятие состоится 8 апреля, в нем приглашают принять участие ребят от 12 до 18 лет.
Открытые диалоги уже состоялись с главой Бугульминского района Дамиром Фаттаховым и главой Нижнекамского района Радмиром Беляевым. Они продолжатся в течение года и охватят разные районы республики.
Для участия нужно отправить вопрос в бот @NEdetskiy_razgovor_bot до 6 апреля. Организаторы свяжутся с авторами наиболее интересных из них и пригласят на мероприятие, указав локацию и время.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил МВД усилить профилактику из-за нападений подростков на школы. Подобное поведение детей вызывает особую тревогу.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.