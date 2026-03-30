«Телеграм» за два дня заблокировал более 150 тысяч каналов и групп
Администрация мессенджера отчиталась о работе.
Мессенджер «Телеграм» с 28 по 29 марта заблокировал порядка 150,2 тысячи каналов и групп в приложении. Об этом говорится на сайте мессенджера.
В сообщении сказано, «Телеграм» каждый день блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с изображением насилия над детьми и торговлю незаконными товарами.
В целом с начала 2026 года число заблокированных групп и каналов превысило 11 миллионов.
Напомним, в середине марта Роскомнадзор заявлял, что «Телеграм» все еще нарушает законы России. Мессенджер оштрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.
А в ФАС сообщили, что не будут штрафовать за рекламу в «Телеграме» и «Ютубе» до конца года. Служба занялась анализом каждого маркетингового договора с заблокированными в России платформами.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
