30 марта 18:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Телеграм» за два дня заблокировал более 150 тысяч каналов и групп

Администрация мессенджера отчиталась о работе.

«Телеграм» за два дня заблокировал более 150 тысяч каналов и групп

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мессенджер «Телеграм» с 28 по 29 марта заблокировал порядка 150,2 тысячи каналов и групп в приложении. Об этом говорится на сайте мессенджера.

В сообщении сказано, «Телеграм» каждый день блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с изображением насилия над детьми и торговлю незаконными товарами.

В целом с начала 2026 года число заблокированных групп и каналов превысило 11 миллионов.

Напомним, в середине марта Роскомнадзор заявлял, что «Телеграм» все еще нарушает законы России. Мессенджер оштрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

А в ФАС сообщили, что не будут штрафовать за рекламу в «Телеграме» и «Ютубе» до конца года. Служба занялась анализом каждого маркетингового договора с заблокированными в России платформами.

