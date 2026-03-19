Общество
19 марта 11:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Телеграм» все еще нарушает законы России, заявили в Роскомнадзоре

Администрация мессенджера уже заблокировала почти 115 тысяч групп и каналов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Роскомнадзоре заявили, что «Телеграм» по-прежнему нарушает российское законодательство. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

До этого администрация мессенджера заблокировала 114 348 групп и каналов, нарушающих его политику.

Ранее сообщалось, что «Телеграм» оштрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. Мессенджер обвинили в пяти эпизодах административного правонарушения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.