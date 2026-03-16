Мессенджер обвинили в пяти эпизодах административного правонарушения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер «Телеграм» на 35 миллионов рублей по пяти эпизодам неудаления информации, запрещенной в России. Об этом пишет ТАСС.

Штраф прилетел по статье о неудалении владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Ранее сообщалось, что «Телеграм» сможет обходить практически любые блокировки, включая отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh. Пользователи, если бы мессенджер внедрил такую функцию, смогли бы обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.