Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мессенджер Telegram сможет обходить практически любые блокировки, включая отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров, передает «Газета.ru».

Пользователи, если бы мессенджер внедрил такую функцию, смогли бы обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов. Для их соединения использовались бы сети Bluetooth и Wi-Fi, и мессенджер был бы доступен, даже если бы доступ к интернету ограничили.

Однако реализация такой функции в Telegram технически сложна из-за масштабной экосистемы сервиса, подчеркнул Бедеров. Также при внедрении Mesh-режима остались бы только базовые функции общения, такие как текстовые и голосовые сообщения.

«Единственный способ противостоять Mesh-соединению – это глушение радиосигнала в диапазонах работы Bluetooth и Wi-Fi», – уточнил эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что VPN не поможет обойти блокировку Telegram. Роскомнадзор ограничит трафик с удаленных сервисов так, чтобы мессенджером было невозможно пользоваться.

