Общество
12 марта 19:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Telegram сможет обходить почти все блокировки при внедрении одной функции

Только если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh.

Telegram сможет обходить почти все блокировки при внедрении одной функции

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мессенджер Telegram сможет обходить практически любые блокировки, включая отключение интернета, если в сервисе появится поддержка автономной сети Mesh. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности и председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров, передает «Газета.ru».

Пользователи, если бы мессенджер внедрил такую функцию, смогли бы обмениваться сообщениями напрямую между устройствами, формируя распределенную сеть без участия интернет-провайдеров и серверов. Для их соединения использовались бы сети Bluetooth и Wi-Fi, и мессенджер был бы доступен, даже если бы доступ к интернету ограничили.

Однако реализация такой функции в Telegram технически сложна из-за масштабной экосистемы сервиса, подчеркнул Бедеров. Также при внедрении Mesh-режима остались бы только базовые функции общения, такие как текстовые и голосовые сообщения.

«Единственный способ противостоять Mesh-соединению – это глушение радиосигнала в диапазонах работы Bluetooth и Wi-Fi», – уточнил эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что VPN не поможет обойти блокировку Telegram. Роскомнадзор ограничит трафик с удаленных сервисов так, чтобы мессенджером было невозможно пользоваться.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.