Скончался акушер-гинеколог, заслуженный врач Татарстана Марс Хафизов
Ушел из жизни талантливый специалист, инициативный и требовательный руководитель.
В Нижнекамске скончался акушер-гинеколог, заслуженный врач Татарстана Марс Хафизов. Ему было 76 лет, сообщает горздрав города.
За время его руководства городской больницей № 2 в ней открыли две новые операционные в глазном и травматологическом отделениях, приобрели аппарат КТ и организовали дневной стационар.
Хафизов также работал главврачом наркологического диспансера. Коллеги отзываются о нем как о внимательном, инициативном и требовательном руководителе. Среди пациентов он пользовался уважением за мудрость, профессионализм и человечность.
Талантливый врач был еще и автором 14 книг и 200 песен. Их и сейчас исполняют артисты татарской эстрады. Будучи депутатом Верховного Совета РТ, он принял участие в разработке и принятии законов о суверенитете республики и внес большой вклад в развитие родного района и города.
Прощание с Марсом Хафизовым пройдет 13 марта в 10:00 в Центральной мечети Нижнекамска.
