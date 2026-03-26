Верховный суд уменьшил срок экс-главе Росреестра Татарстана
Зайдуллину осудили на 4 года за фиктивные договоры на землю. Сроки сократили и другим фигурантам.
Верховный суд Татарстана смягчил приговор бывшей руководительнице Управления Росреестра по республике Аде Зайдуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РТ.
Ранее Зайдуллину осудили на 4 года колонии за участие в схеме с фиктивными договорами на передачу муниципальных земельных участков в бессрочное пользование. В деле были замешаны и другие люди — они готовили документы, регистрировали и давали взятки.
Рассмотрение дела длилось больше четырех лет. Окончательный приговор вынесли в июне 2025 года. Фигуранты получили сроки от 3,5 до 17 лет, а несколько человек — условно.
24 марта 2026 года приговор пересмотрели. Зайдуллиной сократили наказание с 4 лет до 3 лет и 8 месяцев. Другим подсудимым также уменьшили сроки на несколько месяцев.
