Зайдуллину осудили на 4 года за фиктивные договоры на землю. Сроки сократили и другим фигурантам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана смягчил приговор бывшей руководительнице Управления Росреестра по республике Аде Зайдуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РТ.

Ранее Зайдуллину осудили на 4 года колонии за участие в схеме с фиктивными договорами на передачу муниципальных земельных участков в бессрочное пользование. В деле были замешаны и другие люди — они готовили документы, регистрировали и давали взятки.

Рассмотрение дела длилось больше четырех лет. Окончательный приговор вынесли в июне 2025 года. Фигуранты получили сроки от 3,5 до 17 лет, а несколько человек — условно.

24 марта 2026 года приговор пересмотрели. Зайдуллиной сократили наказание с 4 лет до 3 лет и 8 месяцев. Другим подсудимым также уменьшили сроки на несколько месяцев.

