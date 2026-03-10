Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во всех университетах Татарстана планируют ввести цифровой ID студента, который будет доступен в приложении МАХ. Об этом на брифинге рассказал первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.

- МАХ внедряется в вузы республики. Всего с филиалами и головными вузами у нас 45 университетов, все они создали каналы и чаты в МАХ, — отметил министр.

Более того, 9 пилотных вузов попытались опробовать возможности цифрового ID студента. Это выглядит как кьюар-код, наложенный на фотографию студента, - его нужно показать на входе в учебное заведение. По словам Музипова, сложностей не возникало, метод оказался удобным.

Теперь цифровой ID хотят распространить по всем университетам Татарстана.

Ранее глава Минцифры Татарстана Илья Начвин успокоил пользователей МАХ, которые переживают насчет безопасности мессенджера. Он напомнил, что в приложении есть двухфакторная аутентификация - это обязательно вход через «Госуслуги».

