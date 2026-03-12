Уникальный храм XIX века отреставрируют в Пестречинском районе
Объект долгое время был в аварийном состоянии.
В Пестречинском районе собираются отремонтировать Покровскую церковь, которая находится в селе Янцевары. Это уникальный памятник культовой архитектуры XIX века. Он долгое время находился в аварийно состоянии, сообщили в Госкомитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Здание возвели в 1875–1884 годы. Церковь строили на средства купца первой гильдии Павла Щетинкина. Архитектурная композиция включает колокольню, трапезную и основной объем с апсидой. Отличительная особенность здания — трапециевидный оконный проем слева от входа.
Храм закрыли после революции и перестроили. Утрачены завершения и колокольня, внутри появились междуэтажные перекрытия. В советское время здесь располагалась сельская школа.
Специалистам предстоит воссоздать утраченные объемы храма и паперти, восстановить верхние ярусы колокольни, отреставрировать сохранившиеся и воссоздать утраченные декоративные элементы фасадов, а также воссоздать иконостас.
Ранее сообщалось, что деревянной мечети с мектебом вернут исторический облик спустя век в Татарстане. Мечеть находится в селе Дусай-Кичу Мензелинского района.
