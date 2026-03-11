Общество
11 марта 15:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В УФСИН прокомментировали жалобы на отопление в новом СИЗО Казани

Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.

Автор фото: пресс-служба Главинвестстроя Татарстана

Уже не в первый раз близкие пребывающих в недавно построенном СИЗО в столице республики жалуются на условия содержания. Жалобы поступили на отсутствие отопления в 30-градусный мороз, холод в камерах и перебои с электричеством. В пресс-службе УФСИН в ответ на соответствующий запрос «Вечерней Казани» подтвердили, что проблемы с отоплением действительно были.

«В новом здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан накануне наблюдалась проблема с радиаторами отопления в одном из режимных корпусов учреждения (прорыв соединительной трубы отопления). В течение суток неполадки были устранены», — говорится в сообщении.

Родственники также указывали на проблемы с электричеством — невозможно даже вскипятить чайник. Однако в УФСИН эту информацию назвали не соответствующей действительности.

Ранее в ведомстве опровергли информацию о нарушении прав заключенных под стражу в новом СИЗО. Жалобы поступали на грязное белье, отсутствие телевизоров и плохое питание.

В УФСИН прокомментировали жалобы на отопление в новом СИЗО Казани

