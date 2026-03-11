Ввоз скота может привести к заражению.

Автор фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

К празднику Курбан-байрам животных завозят заранее, поэтому уже сейчас начались ветеринарные мероприятия. Тем не менее особой нужды во ввозе овец нет, уверен замначальника главного управления ветеринарии КМ Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

- Есть разговоры о том, что если не завозить в республику овец, то их не хватит. В общественном секторе у нас их 41 тысяча, в частном — 146 тысяч голов, то есть 188 тысяч овцепоголовья, — объясняет спикер. То есть овец достаточно. А скупая их в республике, можно поддержать местных производителей.

По словам Мотыгуллина, перекупщики специально выезжают в другие регионы, «затовариваются браком и продают подороже здесь».

К тому же некоторые мусульмане ошибочно считают, что по религиозным канонам, приобретая жертвенное животное, нельзя торговаться. Но это ошибочно, говорит замначальника управления. Торговаться не то что можно, а даже приветствуется. Стоит опасаться тех, кто наживается на ошибочных убеждениях. По опыту регионального управления ветеринарии, завезенные овцы не лучше местных пород, заключил эксперт.

Ранее мы писали, что перед Курбан-байрамом в Татарстан пытались провезти 13 животных без документов. В связи с этим главам районов рекомендовано принять меры по недопущению несанкционированного ввоза животных, их продажи и забоя в местах, не предназначенных для этих целей.

Напомним, что в этом году Курбан-байрам пройдет 27 мая.

