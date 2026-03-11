Государственно-правовому управлению раиса РТ совместно с антитеррористической комиссией и агентством «Татмедиа» дали указание разработать предложения.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета безопасности республики, в ходе которого обсуждались меры по предотвращению преступлений среди подростков, включая буллинг в школах и вовлечение подростков в диверсионную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

В ходе обсуждения затрагивался вопрос избыточного, как говорится в сообщении пресс-службы, освещения трагических событий. Государственно-правовому управлению раиса РТ вместе с антитеррористической комиссией и агентством «Татмедиа» поручено разработать предложения по регулированию сферы.

Минниханов заметил, что многие подростки не до конца осознают серьезность последствий совершаемых ими преступлений. Глава республики также обратил внимание на рост активности украинских неонацистских группировок, пытающихся вербовать несовершеннолетних для совершения диверсий и терактов, что проявляется в участившихся нападениях на учебные заведения, поджогах объектов инфраструктуры связи. В качестве примера привели нападение на нижнекамский лицей в январе, когда школьник напал на сотрудницу.

«Значительная часть преступлений в отношении сверстников совершена под влиянием деструктивного контента и социальных сетей. Осуществляется героизация и популяризация преступников», - заявил Минниханов.

По его словам, главы городов и районов несут личную ответственность за эффективную работу комиссий по делам несовершеннолетних и координацию профилактических мер.

Помимо этого, обсуждалось улучшение профилактической работы в школах, обеспечение безопасности образовательной среды, усиление контроля за охранными организациями и то, как соблюдается пропускной режим.

Ранее Минниханов назвал приоритетом Татарстана безопасность в школах. Власти беспокоятся из-за роста числа правонарушений среди подростков.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.