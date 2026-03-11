Общество
11 марта 15:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов поручил проверить «избыточное» освещение трагических ЧП в Татарстане

Государственно-правовому управлению раиса РТ совместно с антитеррористической комиссией и агентством «Татмедиа» дали указание разработать предложения.

Минниханов поручил проверить «избыточное» освещение трагических ЧП в Татарстане

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета безопасности республики, в ходе которого обсуждались меры по предотвращению преступлений среди подростков, включая буллинг в школах и вовлечение подростков в диверсионную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

В ходе обсуждения затрагивался вопрос избыточного, как говорится в сообщении пресс-службы, освещения трагических событий. Государственно-правовому управлению раиса РТ вместе с антитеррористической комиссией и агентством «Татмедиа» поручено разработать предложения по регулированию сферы.

Минниханов заметил, что многие подростки не до конца осознают серьезность последствий совершаемых ими преступлений. Глава республики также обратил внимание на рост активности украинских неонацистских группировок, пытающихся вербовать несовершеннолетних для совершения диверсий и терактов, что проявляется в участившихся нападениях на учебные заведения, поджогах объектов инфраструктуры связи. В качестве примера привели нападение на нижнекамский лицей в январе, когда школьник напал на сотрудницу.

«Значительная часть преступлений в отношении сверстников совершена под влиянием деструктивного контента и социальных сетей. Осуществляется героизация и популяризация преступников», - заявил Минниханов.

По его словам, главы городов и районов несут личную ответственность за эффективную работу комиссий по делам несовершеннолетних и координацию профилактических мер.

Помимо этого, обсуждалось улучшение профилактической работы в школах, обеспечение безопасности образовательной среды, усиление контроля за охранными организациями и то, как соблюдается пропускной режим.

Ранее Минниханов назвал приоритетом Татарстана безопасность в школах. Власти беспокоятся из-за роста числа правонарушений среди подростков.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.