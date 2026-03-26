В Тетюшском районе четверо рыбаков чуть не ушли под лед
Мужчины смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды.
Двое рыбаков ночью в Тетюшском районе провалились под лед, но смогли самостоятельно выбраться. Однако чтобы добраться до берега, им потребовалась помощь спасателей. В 500 метрах от них рыбачили еще двое. Они тоже провалились, смогли выбраться и ждали помощи, лежа на льду.
Сейчас лед очень рыхлый и выходить на него опасно, предупредила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова. Рыбакам стоит прекратить рыбалку и не ездить на снегоходах по льду.
Ранее наша редакция выпустила большой материал о том, что российских рыбаков хотят ловить на штрафы, так как они ежегодно становятся виновниками масштабных спасательных работ. Игнорируя погоду, а порой и здравый смысл, любители подледной рыбалки рискуют своими жизнями ради хобби. Но в их сообществе считают, что таких людей немного.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Мужчине было 43 года.
В 2025 году выявили 654 новых случая, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.