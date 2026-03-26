Мужчины смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Двое рыбаков ночью в Тетюшском районе провалились под лед, но смогли самостоятельно выбраться. Однако чтобы добраться до берега, им потребовалась помощь спасателей. В 500 метрах от них рыбачили еще двое. Они тоже провалились, смогли выбраться и ждали помощи, лежа на льду.

Сейчас лед очень рыхлый и выходить на него опасно, предупредила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова. Рыбакам стоит прекратить рыбалку и не ездить на снегоходах по льду.

Ранее наша редакция выпустила большой материал о том, что российских рыбаков хотят ловить на штрафы, так как они ежегодно становятся виновниками масштабных спасательных работ. Игнорируя погоду, а порой и здравый смысл, любители подледной рыбалки рискуют своими жизнями ради хобби. Но в их сообществе считают, что таких людей немного.

