Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2024 году аналитики Росстата, составив демографический портрет среднестатистического жителя страны, выяснили, что мужчины весят в среднем порядка 74 килограмм, а женщины — 67, поделилась с «ГазетойRu» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

- В 2024 году аналитики Росстата составили демографический портрет среднестатистического россиянина. Средний рост мужчины в России составляет 162,9 см, а женщины — 159,5 см. Мужчины в среднем весят 74,1 кг, а женщины — 67 кг. Рассчитано, что нормальная масса человека при росте 159,5 см должна составлять примерно 55 кг, при росте 162,9 см — 56,5 кг, — цитирует издание Погожеву.

Анализ показал, что лишний вес налицо у каждого среднестатистического россиянина. Погожева уточнила, что годом ранее в России проживало 43,9% граждан старше 19 лет с избыточной массой. Еще у 18,6% жителей наблюдалось ожирение.

Эксперт отметила, что число россиян с ожирением начинает снижаться. Так, если в 2018 году таковых было 18% мужчин и 27% женщин, то 2023 году – уже 17% и 24% соответственно. А вот число людей с избыточной массой, напротив, выросло с 47% мужчин и 35% женщин до 52% и 38,9%.

